Brasil tem 46 mortos e 2.201 casos confirmados de Covid-19

Vanessa Soares

24/03/2020 | 17:16



O Brasil tem até o momento 46 mortos e 2.201 casos confirmados de Covid-19, de acordo com informações do ministério da Saúde na tarde desta terça-feira (24). Comparado ao boletim divulgado ontem, o número de mortes subiu 35%.

São Paulo é o epicentro da doença no Brasil, com 810 casos e 40 mortes, seguido pelo Rio de Janeiro, 305 infectados e 6 mortos. Ceará (182), Distrito Federal (160), Minas Gerais (130), Santa Catarina (107), Rio Grande do Sul (98), Bahia (76), Paraná (65), Amazonas (47), Pernambuco (42) e Espírito Santo (33). Os demais Estados apresentam menos de 30 casos cada até o momento.

De acordo com o governo federal, a taxa de letalidade atual no País é de 2,1% com base nos dados divulgados hoje.