ETI Lauro Gomes. A festa da turma de 1984

ETI. ETE. Etec. Gerações de técnicos formados e os reencontros periódicos realizados por esta turma de hoje homens e mulheres maduros, realizados, mas em plena atividade. Encontros nostálgicos.

“Com muitos quilos a mais e cabelos sempre mais embranquecidos – isso para quem ainda tem cabelo! –, a confraria da Lauro Gomes faz hoje seu reencontro para comemorar seus 35 anos de formatura e relembrar momentos mágicos vividos nos tempos de colégio técnico”, descreveu, em seu discurso, o jornalista Ricardo Criez, etiano e ex-repórter do Diário.

“Mais do que nunca, o espírito etiano – esta chama que jamais se extinguirá – está presente aqui entre nós!” – prosseguiu Criez, com algumas citações:

- Eletrônico Sergio Luís Alves Wontroba, o Cebola dos tempos de Centro Cívico Escolar: quem só engordou 30 quilos nesse período “está no lucro”...

- Eletrônica Fátima Morganti, da classe 3H, que tinha uma alegria imensa, um sorriso contagiante e esteve conosco nesse mesmo restaurante, há cinco anos, na festa de 30 anos de formatura.

- Professor Lucio Antonio Santos, coordenador do departamento de eletrônica e que sucedeu o eterno Elzio D’Arienzo na direção da Lauro Gomes.



PRESENÇA

Ao reencontro, a presença de 59 pessoas, das quais 48 etianos (38 deles da turma de 1984).



IMAGENS

Duas fotos são destacadas: a do reencontro do sábado 14 de março; e um instantâneo da formatura. São as imagens que ilustram a Memória de hoje.

Diário há meio século

Quarta-feira, 25 de março de 1970; ano 12; edição 1194



Manchete – Sequestrado oficial norte-americano. O Movimento Popular Dominicano, organização comunista de tendência chinesa, sequestrava, em São Domingos (República Dominicana), o tenente-coronel Donald J. Crowley.

Nacional – Os contribuintes do Imposto de Renda terão cartão de identificação fiscal a partir de 1º de janeiro de 1971.



Em 25 de março de...

1920 – Declarada a greve geral dos operários das 163 fábricas de tecidos.

- Em greve os operários da Companhia Mecânica de São Caetano.

1960 – Sai da linha de produção da Willys Overland do Brasil, em São Bernardo, um novo carro de passageiros. Lucio Meira, presidente do BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento Social) dirigiu o primeiro Aero-Willys.

Hoje

- Dia da Constituição, para lembrar a primeira Constituição brasileira, em 1824, que vigorou até o fim do Império.

Festa do Dia

- No dia 25 de março a Igreja celebra o anúncio de que o Filho de Deus nasceria neste mundo, assumindo a condição humana. A data foi escolhida porque representa nove meses antes do Natal de Jesus, em 25 de dezembro

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 25 de março:



- Em São Paulo: Getulina, Itirapina e Vista Alegre do Alto

- No Maranhão: Afonso Cunha

- No Pará: Bagre

- Em Santa Catarina: Caçador

- No Espírito Santo: Cachoeiro de Itapemirim

- No Ceará: Cariús, Frecheirinha, Paracuru e Porteiras

- Em Goiás: Goianira

- Em Pernambuco: Lagoa do Ouro e Verdejante

- Em Alagoas: Mar Vermelho

- No Amazonas: Maraã

- No Rio Grande do Sul: Restinga Seca

- No Piauí: São Miguel do Tapuio

Fonte: IBGE