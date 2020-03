Chiara Ferragni arrecada mais de quatro milhões para construir hospital em Milão em combate ao novo coronavírus

24/03/2020 | 17:11



Em meio a pandemia de coronavírus, muitas celebridades tem usado seu dinheiro e influência para ajudar os hospitais e as pessoas que necessitam de tratamento - e esse foi o caso da italiana Chiara Ferragni, uma das blogueiras de moda mais famosas do mundo, e seu marido, o cantor Fedez, que idealizaram um financiamento coletivo para arrecadar dinheiro para construir um hospital para atender casos graves de coronavírus em Milão.

Duzentas mil pessoas participaram do financiamento do hospital, que foi construído em apenas duas semanas, e, na última segunda-feira, dia 23, Chiara compartilhou em seu Instagram< /i> fotos do local e escreveu:

Há duas semanas atrás, Fedez e eu começamos um financiamento coletivo para arrecadar dinheiro para uma nova área de tratamento intensivo ser construída (...) Duas semanas depois, a área está pronta e já está recebendo pacientes da Covid-19 hoje mesmo. Obrigada a todos 200 mil doadores de todo o mundo que nos ajudaram a arrecadar 4,3 milhões de euros [aproximadamente 22 milhões de Reais]. Esse é o lado bom da internet e é muito bom o sentimento de realmente ter ajudado.