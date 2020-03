Durante briga, Kourtney Kardashian dá soco no rosto de Kim Kardashian

24/03/2020 | 17:11



Keeping Up With the Kardashians volta com sua 18ª temporada na próxima quinta-feira, dia 27, e os novos episódios prometem, já que uma briga feia entre Kim Kardashian e Kourtney Kardashian vai dar o que falar. Um novo teaser foi divulgado e, de quebra, novas cenas desse desentendimento físico foram reveladas.

O vídeo começa com Khloé Kardashian vestida como Kris Jenner, a matriarca da família. Com um livro em mãos, ela começa a contar a história da empresária, que deu à luz cinco princesas:

- Era uma vez, uma rainha poderosa que deu à luz cinco princesas, cada uma com seus talentos e paixões, desde saúde até beleza e humor.

Mas, à medida que o reino delas se fortaleceu, também aumentaram os problemas que a acompanhavam. Oh, você quer saber o que acontece? Bem, querida, você precisa ficar de olho.

O teaser, então, mostra as chocantes cenas da briga entre Kourtney e Kim:

- Eu vou f***e com você, sua f****a, disse Kourtney enquanto atirava um objeto em Kim.

Khloé até tenta separar as duas, mas não sem antes Kim apanhar de Kourtney bem no rosto.

- Apenas saia daqui. Eu nem quero ver a sua cara, grita a esposa de Kanye West.

Em seguida, a irmã responde:

- Eu não quero ficar perto da sua bunda gorda.

Eita!