Líderes da Câmara se reúnem por aplicativo com Maia para debater pauta da semana

24/03/2020 | 16:34



Líderes das bancadas dos partidos na Câmara se reunirão com o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no fim da tarde desta terça-feira (24), de forma virtual, para evitar o contágio e deslocamentos desnecessários em época de pandemia da covid-19.

A ideia é debater os novos procedimentos, com a redução da presença no Congresso, e desenhar uma pré-pauta da semana. Para isso, os deputados usarão o aplicativo Zoom, para videoconferência e webconferência. O encontro foi marcado para as 18 horas desta terça-feira.

Parlamentares dizem-se já acostumados com a tecnologia. "Estou em casa, mas minha agenda está cheia. Já me reuni pelo aplicativo hoje com a frente parlamentar do agronegócio, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina", disse o líder do Cidadania, Arnaldo Jardim (SP).

Nesta quarta-feira (25), o Colégio de Líderes deve ter nova reunião, desta vez presencial na Câmara, mas nem todos os representantes vão acompanhar. Parlamentares que fazem parte do grupo de risco são desaconselhados a ir ao Congresso.

A Câmara realiza nesta quarta-feira, 26, uma sessão deliberativa para votar projetos de consenso e referentes à crise do coronavírus. Mais cedo, Maia afirmou que queria dar andamento à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do chamado "orçamento de guerra" para tornar ágil a implementação das ações de enfrentamento da crise. A Câmara deve avaliar também projeto que regula a telemedicina e outras demandas da comunidade médica para facilitar o trabalho dos profissionais na linha de frente da crise.