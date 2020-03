Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



24/03/2020 | 16:14



A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou agora há pouco que as agências bancárias devem funcionar em um novo horário.

Em regime contingenciado, ou seja, com limite de pessoas no interior das agências e apenas com transações essenciais, as unidades realizarão atendimento ao público pelo período mínimo das 10h às 14h, enquanto for necessário para atender às necessidades de combate à disseminação do COVID-19, responsável pela atual pandemia.

Para atendimento exclusivo para idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiências, o atendimento será das 9h às 10h. "Os clientes serão informados dos novos horários por meio de comunicado na própria agência. A escolha das agências atende ao perfil desses públicos, que recebem suas aposentadorias e benefícios na rede bancária", informou a federação, em nota.

Os novos horários foram definidos dentro das orientações estabelecidas pelo Banco Central, que possibilita às instituições financeiras alterar horários de atendimento ou suspender serviços em agências selecionadas de forma pontual e por períodos limitados de tempo. Os clientes serão devidamente informados pelos canais de comunicação de cada banco.