Priscilla Alcântara conta sobre acidente em seu deck: - Quase morri

24/03/2020 | 16:11



Assim como outros artistas, Priscilla Alcântara também está em sua casa por conta do isolamento social e da quarentena como prevenção contra o coronavírus. Na última segunda-feira, dia 23, a cantora compartilhou em seus Stories do Instagram que sua corrente ficou presa no deck de sua piscina enquanto tomava sol e disse ter ficado desesperada com a situação:

- Todo dia eu estou indo tomar sol no deck aqui de casa. Aí eu fui hoje e, como vocês veem, eu uso uma gargantilha. Eu estava deitada, quando fui levantar, travou, não consegui levantar. Vocês acreditam que o pingente ficou preso no deck e eu quase morri enforcada?

Em seguida, a apresentadora colocou um vídeo que gravou do momento e escreveu:

Eu tentando filmar para entender o que tinha acontecido. Desesperada.

Por fim, Priscilla, aos risos, que seu pai apareceu para ajudá-la:

- Sorte que meu pai foi regar a planta e aí eu olhei para ele e o chamei. Então, ele veio e tirou o fecho. Mas, gente, que desespero. E para eu entender o que tinha acontecido? O diabo tentou me ceifar, mas falhou! Hoje não!