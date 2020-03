Eduardo Costa fala sobre coronavírus e critica Luciano Huck e Rodrigo Faro: -Bater palma não enche barriga!

24/03/2020 | 16:11



Eduardo Costa já causou diversas polêmicas em entrevistas e nas redes sociais. No último sábado, dia 21, o cantor fez uma live em seu Instagram criticando a atitude dos apresentadores Luciano Huck e Rodrigo Faro, que, assim como outras celebridades, se mobilizaram com a situação e atitude de profissionais da saúde em meio a pandemia do novo coronavírus, e pediu para que parassem de ser hipócritas:

- Estou vendo um monte de apresentador de TV que está agora no conforto de seus lares ricos, com dinheiro sobrando, tudo hipócrita. Batendo palminha para enfermeiro, médico e bombeiro. Vou falar uma coisa para vocês, de verdade, palma não enche barriga! Luciano Huck e Rodrigo Faro, não vamos ser hipócritas não! Quer reconhecer o valor dessas pessoas? Faz uma campanha para melhorar o salário dessas pessoas, para trazer uma vida digna para eles, entendeu? Bater palminha não adianta coisa nenhuma. Eu não vou bater palma, não. Vou pedir para que os governadores melhorem o salário deles.