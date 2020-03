Após postar foto enigmática, esposa de Adam Levine levanta suspeitas de nova gravidez

24/03/2020 | 16:11



Behati Prinsloo causou bastante confusão ao postar uma foto misteriosa em seu Instagram na última segunda-feira, dia 23. A beldade compartilhou uma imagem escura com borrões brancos sem explicações. Os fãs supuseram ser um ultrassom.

Teve até quem foi um pouco mais longe no julgamento:

É menino, comentou uma seguidora.

A esposa do vocalista do Maroon 5, Adam Levine, com quem já tem duas meninas, esclareceu a situação, um tempo depois, dizendo que o post foi acidental.

Pessoal, esse não é um ultrassom. [Minha filha] Dusty pegou o meu telefone e, de alguma forma, postou essa foto da minha galeria, escreveu a modelo na legenda.

Ela ainda continuou:

Pensei que era estranha e legal e deixei para lá. Mas todo mundo agora está me parabenizando pela minha terceira gravidez [risos]. É um close das minhas calças de moletom preto e branco, acrescentou.