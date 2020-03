Comissão Europeia aprova medidas da Alemanha para apoiar economia

24/03/2020 | 16:01



A Comissão Europeia aprovou nesta terça-feira, 24, medidas da Alemanha para apoiar a economia em meio à pandemia de coronavírus, sem especificar valores. Segundo o órgão, o esquema dá garantias de empréstimos a empresas afetadas. "O objetivo das medidas é fornecer às empresas liquidez para ajudar a salvaguardar empregos e para que continuem suas atividades nesses tempos difíceis", diz um comunicado.

Em outro trecho do documento, a UE afirma que continuará "trabalhando com os Estados-membros para garantir que as medidas nacionais de apoio possam ser implementadas o mais rápido e da forma mais eficaz possível, em conformidade com as regras da UE".

Na segunda-feira, 23, a Comissão Europeia já havia aprovado medidas de liquidez de cinco países, incluindo a Alemanha.