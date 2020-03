Do Diário do Grande ABC



24/03/2020 | 15:57



O Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) e a Secretaria de Saúde de São Caetano iniciaram nesta semana o reforço da limpeza pública com a sanitização das ruas à base de cloro. Hoje o prefeito José Auricchio Júnior acompanhou a limpeza na Rua Luiz Louzã, em frente ao Hospital Infantil Márcia Braido, no Bairro Olímpico. “Isso será feito repetidamente, nas ruas e, especialmente, em frente aos hospitais e unidades de Saúde. É mais uma ação de enfrentamento a esta terrível pandemia”, destacou o chefe do Executivo. “Mas, o mais importante é que as pessoas fiquem em casa”, alertou.

A ação já foi realizada nas ruas Santa Catarina, Conde Francisco Matarazzo, Samuel Klein, Baraldi, Rio Grande do Sul e Visconde de Inhaúma; nas praças Cardeal Arcoverde e da Figueira; e nas fachadas e vias do entorno do Complexo Hospitalar (formado pelos hospitais Márcia Braido, Maria Braido e Euryclides de Jesus Zerbini) e do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin. Amanhã estará no entorno de todas as UBSs.