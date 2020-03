Bráulio Bessa, poeta do Encontro Com Fátima Bernardes, não deixará de pagar funcionários durante a quarentena

24/03/2020 | 15:11



Bráulio Bessa, poeta conhecido por participar do Encontro Com Fátima Bernardes, anunciou em suas redes sociais que, durante a pandemia do novo coronavírus, ele não vai deixar seus funcionários na mão e deve ajudá-los nesse período em que trabalhadores deixam de realizar serviços e/ou trabalham menos, para poderem se proteger em casa durante a quarentena.

Ele postou a seguinte mensagem:

Fui assalariado dos 18 aos 30 anos [de idade]. A maioria desse tempo ganhando um salário mínimo por mês. Hoje tenho cinco funcionários. Todos estão em casa! Todos estão recebendo seus salários de forma integral. Enquanto tiver feijão no meu prato não faltará no deles!

A atitude do artista cearense rendeu elogios na rede social:

Isso aí! É empatia e responsabilidade. Boa, garoto, disse Ivete Sangalo.

Seus seguidores também apoiaram:

Que no mundo tenha mais pessoas como você. Deus te abençoe por toda sua vida.

Não esperava outra atitude de você. Parabéns.

Uma pessoa, porém, tentou criticá-lo:

Não precisa divulgar as boas ações.

Mas Bráulio não deixou barato:

Se quiser pagar os salários deles e lacrar por mim, eu abro mão da lacração.

Eita!