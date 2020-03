Marina Ruy Barbosa relembra primeiro encontro com Alexandre Negrão: - Fui de cabelo molhado e cara lavada

24/03/2020 | 15:10



Marina Ruy Barbosa é uma das celebridades que está fazendo lives no Instagram para entreter seus seguidores e passar um pouco o tempo durante a quarentena. Na última segunda-feira, dia 23, a ruiva fez uma gravação ao vivo junto com Luan Santana e falou sobre como o seu relacionamento com Alexandre Negrão começou, no finalzinho de 2015.

Marina contou que conheceu Alexandre no dia 31 de dezembro de 2015, em uma viagem que os dois fizeram para Fernando de Noronha.

- Eu nunca fui de ficar muito tempo solteira, sempre fui de namorar, e aí nesse Réveillon eu tava sozinha e não sabia muito o que fazer. Fui com a minha família pra Noronha e aí no dia 31 eu conheci ele. Ele foi se apresentar, falou comigo, só que eu não fiquei com ninguém, só bati um papo com ele.

No dia seguinte, o casal teve seu primeiro encontro - e Marina confessou que não se esforçou muito para conquistar o piloto!

- No dia seguinte ele me adicionou no Facebook, me mandou mensagem perguntando se eu topava jantar. Aí falei assim: quer saber? Estou solteira, tenho nada o que fazer, já vou embora amanhã, não vai fazer diferença, eu vou. Sabe quando você não está nem um pouco afim? Eu fui de cabelo molhado e cara lavada, bem despretensiosa. Eu amei ele, achei ele muito legal, um cara muito simples, com sotaque muito fofo, e ele falou no encontro que gostava de sertanejo, então falei assim: Nossa, esse cara é diferenciado, não é coxinha, é raiz (risos).

Apesar de ter gostado de Alexandre, não foi neste dia que o primeiro beijo do casal aconteceu:

- Ele foi me deixar na pousada e colocou a mão no meu ombro pra tentar me dar um beijo, só que eu ia embora no dia seguinte e na hora eu não queria começar uma história sendo que eu teria que voltar pro Rio de Janeiro. Dei um chega pra lá nele no primeiro encontro, e depois ele me falou que ficou morrendo de medo achando que eu não tinha gostado dele.

Assim que voltou para o Rio de Janeiro, no entanto, Marina recebeu mais uma mensagem de Alexandre, que foi até a Cidade Maravilhosa se encontrar com a ruiva novamente:

- No dia seguinte ele me mandou mensagem dizendo que queria ir pro Rio de Janeiro me ver no fim de semana seguinte. Aí na sexta ele foi pro Rio, saí da gravação, fui me encontrar com ele, a gente jantou, ficamos, e no domingo ele me pediu em namoro. E seis meses depois ele me pediu em casamento. Foi muito rápido.

A atriz, que se casou com Alexandre em 2017, contou ainda que está passando a quarentena em Fortaleza, no Ceará, ao lado do marido:

- Eu estava passando um tempo em Los Angeles [Estados Unidos] estudando atuação e melhorando meu inglês também. Eu estava bem feliz lá, eu tinha essa vontade de morar fora, estudar e aprender outras coisas, e estava passando um tempo lá, mas aí voltei pra poder ficar perto de tudo. Fiquei uma semana em São Paulo e depois vim aqui pra Fortaleza pra estar do lado do maridão.