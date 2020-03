Vendas de moradias novas caem 4,4% em fevereiro nos EUA

24/03/2020 | 14:25



As vendas de moradias novas nos Estados Unidos registraram recuo de 4,4% em fevereiro ante o mês anterior, para a taxa anual sazonalmente ajustada de 765 mil, informou nesta terça-feira o Departamento do Comércio. As vendas de janeiro, por outro lado, foram revisadas em alta, de 764 mil antes informado para 800 mil.

Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam um recuo de 0,9%, a 757 mil. No ritmo atual, levaria 5,0 meses para que todas as moradias novas de fevereiro fossem comercializadas, segundo o relatório oficial.

Fonte: Dow Jones Newswires.