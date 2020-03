Abiec afirma que abastecimento de carne bovina está garantido

24/03/2020 | 14:15



A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) está lançando nesta terça-feira, 24, um vídeo para dizer à população que não há desabastecimento de carne bovina no Brasil. "O vídeo passa a ser veiculado nas redes sociais da associação, com a mensagem de que a indústria está trabalhando com foco na segurança de seus colaboradores e na garantia de fornecimento de carne de qualidade para toda a população", disse a entidade em nota.