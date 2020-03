Saiba como funciona a recarga de carros elétricos

Da Redação

Do Garagem360



24/03/2020 | 14:18



O carro elétrico já não está em um futuro tão distante – inclusive no Brasil. Apesar da visibilidade que esse tipo de veículo vem ganhando, ainda existem muitas dúvidas sobre ele. Mitos sobre como recarregar esse tipo de veículo, por exemplo, ainda geram questionamentos do consumidor, como a possibilidade de recarregar em casa ou encontrar carregadores elétricos em lojas especializadas.

“Muitos clientes deixam de comprar os carros elétricos por desconhecerem o produto e imaginarem que vão ter mais trabalho no carregamento”, explica a supervisora de vendas da Loja Elétrica – que fornece carregadores para esse tipo de veículo, Patrícia Rocha.

Para desmistificar algumas dessas dúvidas, veja a seguir como funciona a recarga de carros elétricos.

Como funciona a recarga de carros elétricos

1 – É possível recarregar o carro em casa, mas consome muita energia

É possível adquirir o carregador (EV Charge) para uso individual (WallBox) ou na modalidade coletiva para uso no condomínio residencial (Parking). Sem dúvidas, haverá um gasto a ser considerado.

No entanto, ele será compensado ao comparar com o valor do abastecimento por combustível fóssil. “Uma carga completa em casa chega a custar aproximadamente 1/3 do valor de um tanque de gasolina”, diz Patrícia.

2 – A bateria vicia

Isso é um mito que gira em torno desses veículos. Os fabricantes de veículos e também de baterias têm trabalhado em tecnologias que resolvem essa questão. “Ainda assim, é importante ressaltar que o uso do carregador de veículo elétrico é essencial para manter a vida útil dessas baterias”, pondera.

Os fabricantes estimam que as baterias tenham vida útil mínima de 10 anos, se utilizadas adequadamente

3 – A bateria dura pouco

Depende do que se considera “pouco”. Se o fabricante informar que o carro tem autonomia de até 600 km, após a carga completa da bateria, ele irá rodar essa distância, aproximadamente, até precisar de uma nova recarga.

4 – É possível utilizar tomada elétrica residencial comum

Apesar de ser possível utilizar alguma tomada elétrica residencial, isso é um risco. As tomadas no padrão brasileiro possuem uma corrente disponível de 10A e 20A, que são inferiores à carga para recarregar o veículo.

O circuito utilizado também não é exclusivo para essa aplicação e poderá haver o risco de uma sobrecarga ou curto-circuito na instalação elétrica.

5 – Em dias de chuva, há risco de choque ao recarregar o veículo

Esse é outro mito que rodeia os carros elétricos. O veículo elétrico e o carregador elétrico possuem tecnologia e circuitos elétricos e eletrônicos de ponta.

“Os fabricantes recomendam um quadro de proteção associado composto pelo Disjuntor DR e Proteção de Surtos, que oferecem segurança adicional ao usuário”, comenta Patrícia.

6 – É difícil achar pontos de recarga

Hoje as cidades estão mais preparadas para esse mercado. “Existem apps que indicam pontos públicos como shoppings, eletropostos e empresas, o que facilita essa comunicação”, diz Patrícia.

7 – Dá para levar o carregador para onde for

Existem soluções portáteis, mas que não possuem a proteção associada e, por possuírem uma potência mais baixa, demandam um tempo maior para completar a carga. É uma solução paliativa para viagens de longa distância que não possuem pontos de recarga no trajeto.

8 – Demora muito para a carga completa

Isso vai depender da capacidade e tecnologia do veículo, como também da potência disponibilizada pelo carregador.

A recarga pode ser em apenas 20 minutos, no caso de Eletropostos de 350Kw, como também pode demorar entre 2h e 8h no padrão residencial (Wallbox a partir de 3,4Kw). “Normalmente, o usuário não deixa a carga zerar, a maioria das recargas são parciais, o que reduz o tempo parado para abastecimento”, finaliza Patrícia.

Carros elétricos vendidos no Brasil

Na galeria, confira todos os modelos elétricos que são vendidos de maneira oficial no Brasil. Carros híbridos, por terem também um propulsor a combustão, ficaram de fora da lista.

Foto: Divulgação BMW i3 - a partir de R$ 205.590 Foto: Divulgação BMW i3 - a partir de R$ 205.590 Foto: Divulgação BMW i3 - a partir de R$ 205.590 Foto: Divulgação BYD e5 - apenas venda direta Foto: Divulgação Caoa Chery Arrizo 5e - R$ 159.900 Foto: Divulgação Caoa Chery Arrizo 5e - R$ 159.900 Foto: Divulgação Caoa Chery Arrizo 5e - R$ 159.900 Foto: Divulgação Chevrolet Bolt - R$ 175 mil Foto: Divulgação Chevrolet Bolt - R$ 175 mil Foto: Divulgação Chevrolet Bolt - R$ 175 mil Foto: Divulgação Hitech e.coTech2 - R$ 68.280 Foto: Divulgação Hitech e.coTech4 - R$ 72.280 Foto: Divulgação Jac iEV20 - R$ 124.900 Foto: Divulgação Jac iEV20 - R$ 124.900 Foto: Divulgação Jac iEV20 - R$ 124.900 Foto: Divulgação Jac iEV40 - R$ 159.900 Foto: Divulgação Jac iEV40 - R$ 159.900 Foto: Divulgação Jac iEV40 - R$ 159.900 Foto: Divulgação Jac iEV60 - R$ 209.900 Foto: Divulgação Jac iEV60 - R$ 209.900 Foto: Divulgação Jac iEV330P - R$ 244.900 Foto: Divulgação Jac iEV330P - R$ 244.900 Foto: Divulgação Jac iEV330P - R$ 244.900 Foto: Divulgação Jaguar I-Pace - a partir de R$ 437 mil Foto: Divulgação Jaguar I-Pace - a partir de R$ 437 mil Foto: Divulgação Jaguar I-Pace - a partir de R$ 437 mil Foto: Divulgação Nissan Leaf - R$ 195 mil Foto: Divulgação Nissan Leaf - R$ 195 mil Foto: Divulgação Nissan Leaf - R$ 195 mil Foto: Divulgação Renault Zoe - R$ 149.900 Foto: Divulgação Renault Zoe - R$ 149.900 Foto: Divulgação Renault Zoe - R$ 149.900