Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



24/03/2020 | 13:14



O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), acaba de lembrar em coletiva de imprensa o início oficial da quarentena, à princípio por 15 dias (até 7 de abril). Ele também mostrou que o seu teste para coronavírus deu negativo - resolveu fazê-lo após Davi Uip testar positivo - e anunciou a Dra Helena Sato como coordenadora do Centro de Contingenciamento da Covid-19 temporariamente. Além disso, anunciou que presos vão produzir máscaras de proteção a partir de amanhã.

De acordo com Doria, serão produzidas 320 mil máscaras em fábricas que serão adaptadas nos presídios. O custo para o governo será de R$ 0,80 por unidade. "Uma atitude correta, solidária e possível de ser feita, que inclusive espero que sirva de exemplo para outros Estados", declarou o governador.

A partir de amanhã, a delegacia eletrônica está disponível para registro de crimes como ameaças, estelionato, roubo ou furto ao comercio, roubo ou furto de residência, roubo ou furto de carga, e crimes contra o consumidor. O objetivo é reduzir a necessidade das pessoas irem até uma delegacia. O endereço é www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br.

Outra solicitação do Estado foi à concessionária de energia elétrica a isenção no pagamento de conta de luz para os mais pobres e a suspensão de corte até 30 de julho.

Segundo o secretário José Henrique Germann, de Saúde, até o momento são 745 casos confirmados no Estado e 30 óbitos no Estado - 27 delas em hospitais privados e três em 3 em públicos. Os casos na UTI são 70.

A Dra. Helena Sato, coordenadora do centro de contingência do Covid-19, disse durante a coletiva que a comunidade científica de vários países está estudando e buscando a vacina mas, enquanto isso não ocorre, é preciso medidas drásticas contra o coronavírus. “Não há meia palavras. As pessoas as vezes não entendem a importância de ficar em casa.“

Como forma de combater o coronavírus em conjunto, ele disse que os governadores do Sul e Sudeste farao reunião por videoconferencia com o presidente Jair Bolsonaro e o Ministro da Saúde, Mandetta, amanhã. “Há 15 meses os governadores não se encontram, nem presencial, nem virtualmente, com o presidente”, ressaltou.