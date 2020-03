Presidente do COI afirma que pandemia impõe desafio inédito ao esporte olímpico

24/03/2020 | 12:36



O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, defendeu nesta terça-feira a decisão da entidade de adiar para o meio do ano que vem os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no Japão. Em teleconferência com jornalistas, o dirigente alemão afirmou que a saúde pública mundial se torna prioridade na luta contra o avanço da pandemia do novo coronavírus e que a doença se apresenta como um dos maiores desafios para o esporte olímpico.

"Nunca vimos um vírus que se espalha tão rápido pelo mundo", disse Bach. A decisão foi anunciada nesta terça-feira, apenas dois dias depois de o próprio COI ter pedido um prazo de um mês para avaliar se manteria ou não a realização da Olimpíada no Japão com início para 24 de julho. "Estamos diante de um desafio sem precedentes", completou o dirigente.

Esta é a primeira vez em mais de 100 anos de Olimpíada que uma edição dos Jogos é adiada. Anteriormente, o evento havia sido cancelado em 1916, 1940 e 1944 pela Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Porém, Bach disse ser perigoso fazer comparações entre a ocasião atual e os problemas do passado e reiterou a necessidade do mundo procurar ter tranquilidade neste momento.

O dirigente alemão e o primeiro ministro japonês Shinzo Abe conversaram por telefone antes de tomar a decisão final. Os dois manifestaram a esperança de que a Olimpíada em 2021 tenha um motivo extra de comemoração. "Que os Jogos sirvam para comemorar que a humanidade tenha superado esta crise jamais vista na história", comentou Bach. Apesar da disputa estar prevista para 2021, o nome oficial vai permanecer: Tóquio-2020.

O presidente do COI afirma que a entidade ainda vai pensar em novas datas para realizar o evento. Por enquanto, a única certeza é que será no verão de 2021. "Os Jogos Olímpicos são um dos eventos mais complicados para organizar neste planeta. Para deixar tudo pronto, não basta só uma chamada telefônica", comentou. Bach disse que o Comitê Organizador terá como uma das prioridades justamente definir quando será o início da competição.

O adiamento trará um grande prejuízo ao COI, como admitiu Bach. Mas o dirigente garantiu que prefere não fazer estimativas. "O importante é salvar vidas, portanto as considerações financeiras não são prioritárias", disse. Na conferência, o dirigente enviou mensagens de apoio aos atletas de países mais afetados pela pandemia e afirmou que torce pela recuperação da saúde mundial.