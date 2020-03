Entrega sem Contato: nova função do iFood visa minimizar interações durante pandemia

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/03/2020 | 12:18



Reconhecendo seu papel em auxiliar a sociedade a evitar a transmissão do COVID-19, o iFood inseriu em seu aplicativo a opção Entrega sem Contato. A solução já está disponível aos usuários da plataforma. Para utilizá-la, os clientes devem seguir os passos abaixo.

1. Adicione os itens normalmente e clique em “Ver sacola”.

2. Selecione forma de pagamento via app (assim, não haverá a necessidade de manusear maquininhas de cartão ou dinheiro).

3. Nesse momento, o usuário será direcionado a uma tela onde poderá optar por “Receber sem contato físico”. Depois, basta clicar em “Confirmar” o pedido.

4. Com o pedido feito, o cliente recebe uma mensagem de confirmação e outra avisando que ele saiu para a entrega. Então, ele poderá usar o chat do app para entrar em contato direto com o entregador e combinar o local e a melhor forma de finalizar a entrega sem contato.

5. Em casos onde o restaurante possui frota própria de entregadores, o estabelecimento pode entrar em contato. Se preferir, o consumidor também pode acionar o restaurante diretamente. Essa interação também acontece no chat do app.

6. Depois de seguir todos os passos acima, vale lembrar ainda que, depois de receber tudo certinho, os clientes devem fazer a higienização correta das mãos, com água e sabão, antes de comer.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Aproveite o tempo ocioso durante a quarentena para maratonar uma nova série. Veja 50 opções disponíveis na Netflix: