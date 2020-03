Google cria página com dicas para trabalhar, estudar e se cuidar em casa

Marcella Blass

Do 33Giga



24/03/2020 | 12:18



Com empresas em regime de home office, instituições de ensino fechadas e a recomendação de não sair de casa, as pessoas estão tendo que se adaptar e criar uma nova rotina totalmente focada no ambiente doméstico. Para ajudar os internautas, o Google lançou o site Em casa, que traz uma série de conteúdos voltados os temas trabalho, estudo e saúde.

O site é dividido em seis categorias: Trabalhando de Casa, Gerenciando seu Negócio, Estudando e Aprendendo, Cuidando da Saúde, Facilitando seu dia a dia, e Curtindo com as Crianças. Cada uma traz uma lista de dicas e orientações relevantes dentro do assunto em questão.

No tópico Trabalhando de Casa, por exemplo, o Google dá dicas sobre videochamadas, como manter a produtividade e ferramentas para otimizar a comunicação fora do escritório. Para quem vai estudar de casa, dá para revisar conteúdo para o vestibular com o YouTube Edu, aprender inglês online e assistir a uma live sobre estratégias de educação à distância.

Já quem foi liberado do trabalho e dos estudos pode aproveitar o tempo livre para turbinar a saúde. No Em casa, você pode aprender exercícios rápidos para reduzir o estresse, fazer uma viagem virtual pela natureza do planeta Terra e saber mais sobre a prevenção de vários vírus. Além disso, tem recomendações de livros grátis, jogos para a criançada, visitas a museus online e muito mais.

Em isolamento? Confira 50 comédias para assistir na Netflix (clique na imagem para ver a legenda):