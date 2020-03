Lojas Renner faz doação de R$ 4,1 milhões a hospitais contra coronavírus

24/03/2020 | 12:11



A Lojas Renner anuncia doação de R$ 4,1 milhões a hospitais para o combate ao coronavírus, por meio do Instituto Lojas Renner. O montante é destinado à compra de insumos em hospitais da região Sul e Sudeste, responsáveis por unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). São eles: São José, em Criciúma, São Donato, em Içara, também em Santa Catarina, além de Conceição e Clínicas, de Porto Alegre (RS), e unidades de saúde referência em São Paulo, como o InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP).

A empresa também dará suporte a comunidades na região Sul, em especial à do bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, próximo à sede da Renner, onde vivem aproximadamente 35 mil pessoas e assegurar a renda mínima de recicladores do Centro de Educação Ambiental (CEA) e costureiras.

"A decisão foi tomada a partir do mesmo posicionamento que levou a companhia a ser a primeira grande empresa de varejo a fechar 100% de suas lojas em todo o território nacional: a responsabilidade de todos para frear o avanço do Covid-19 no país", diz o comunicado à imprensa.

A nota ressalta que as iniciativas serão reavaliadas constantemente e poderão ser ampliadas nas próximas semanas.