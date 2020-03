Woody Allen explica como começou a namorar enteada

24/03/2020 | 12:10



Após muita resistência das editoras, o cineasta Woody Allen conseguiu publicar sua autobiografia Apropos of Nothing. O livro, no entanto, não passou batido pela imprensa internacional. De acordo com o site Page Six, a publicação cita as polêmicas no qual o artista se envolveu durante a vida, como o fato dele ter se casado com a filha de sua ex-companheira Mia Farrow e também as acusações dele ter estuprado Dylan, sua filha adotiva com Mia, no começo dos anos 1990.

- Nos estágios iniciais do nosso relacionamento, quando a luxúria reina suprema, não podíamos tirar as mãos um do outro, escreveu ele sobre o namoro com Soon-Yi.

Eles começaram a se envolver em 1991, quando ele ainda estava namorando Mia. O cineasta, hoje com 84 anos de idade, fez questão de deixar claro no livro que ele e Mia estavam praticamente separados na época.

Ele também relembrou como foi o momento e que Farrow descobriu que sua filha Soon-Yi estava se relacionando com o padrasto. Na ocasião, a atriz descobriu fotos pornográficas de sua filha, que tinha 20 anos de idade, no apartamento do diretor.

- É claro que eu entendo o choque, a raiva, tudo. Foi a reação correta, disse ele.

Alllen ainda diz não se arrepender da relação com Soon-Yi e que faria tudo de novo em um piscar de olhos.

Sobre as acusações de ter estuprado Dylan, ele nega:

- Eu nunca coloquei um dedo em Dylan, nunca fiz nada com ela que pudesse ser mal interpretado como abusando dela, foi uma fabricação total do começo ao fim.