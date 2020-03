Taylor Swift e Kim Kardashian reacendem briga e trocam farpas online: Ela está realmente mentindo

24/03/2020 | 12:10



Há alguns dias vazou o áudio da polêmica ligação entre Taylor Swift e Kanye West - de 2016 - em que supostamente o rapper pede autorização para poder falar em sua canção, Famous, que ele e Taylor ainda poderiam fazer sexo e que ele fez aquela v***a famosa. Na época, a ligação deu o que falar, porque reacendeu um antigo desentendimento entre os dois, que havia começado na premiação do VMA de 2009.

Após o vazamento, Taylor postou em seu Stories o seguinte recado:

Em vez de responder a quem está perguntando como eu me sinto sobre o vídeo que vazou, provando que eu estava dizendo a verdade o tempo todo sobre aquela ligação (você sabe, aquela que foi gravada ilegalmente, que alguém editou e manipulou para que para me enquadrar e colocar a mim, minha família e fãs no inferno por quatro anos)... deslize para ver o que realmente importa, escreveu, colocando em seguida, o link de uma organização para que as pessoas doassem dinheiro em prol do combate à pandemia do coronavírus.

Pouco tempo depois, no mesmo dia, Kim Kardashian, esposa de Kanye West, postou uma série de tweets para defender a si mesmo e o seu marido. Na época da ligação, ela estava presente ao lado do rapper e gravou trechos do momento. Ao marcar Taylor no Twitter, a empresária começa dizendo o seguinte:

Taylor Swift escolheu reacender uma velha troca de farpas - o que neste momento parece muito egoísta, dado o sofrimento que milhões de vítimas reais estão enfrentando agora. Eu não senti a necessidade de comentar alguns dias atrás, e estou realmente muito envergonhada por fazer isso agora, mas porque ela continua a falar sobre isso, sinto que não me resta outra escolha a não ser responder, porque ela está realmente mentindo.

Kim continua:

Para esclarecer, o único problema que eu tive nessa situação foi que Taylor mentiu por meio de seu representante que comunicou: Kanye nunca ligou para pedir a permissão dela... Eles claramente conversaram, então eu deixo todos vocês verem isso. Ninguém negou que a palavra v***a foi usada sem a permissão dela. Na época em que eles falaram a canção ainda não havia sido totalmente escrita, mas como todos podem ver no vídeo, ela manipulou a verdade da conversa real em seu comunicado, quando sua equipe disse que ela: recusou e o alertou sobre o lançamento de uma música com uma mensagem misógina tão forte. A mentira nunca foi sobre a palavra v***a, foi sempre se houve uma ligação ou não e qual foi o tom dessa conversa.

O comunicado que Kim se refere é um postado por Tree Paine, a publicista de Taylor, que havia dito o seguinte:

Kanye não ligou para pedir aprovação, mas pedir a Taylor que ela divulgasse o single Famous no Twitter. Ela negou e o alertou sobre lançar uma música com uma mensagem tão fortemente misógina. Taylor nunca soube da letra de verdade: Eu fiz aquela v***a famosa.

Por fim, Kim ainda diz:

Eu nunca editei a gravação (outra mentira) - eu apenas postei alguns trechos do vídeo no Snapchat para provar um ponto e o vídeo completo, que vazou recentemente, não muda a narrativa. Para acrescentar, Kanye, como um artista, tem todo o direito de documentar sua jornada musical e o seu processo, assim como ela fez recentemente por meio de um documentário [Miss Americana]. Kanye documentou o processo de realização de todos os seus álbuns para o arquivo pessoal dele, no entanto, nunca divulgou nada para consumo do público. E a ligação entre os dois teria permanecido privada ou teria ido para o lixo se ela não tivesse mentido e forçado eu para defendê-lo. Essa vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso porque honestamente ninguém liga. Desculpa incomodar vocês com isso. Eu sei que vocês estão lidando com coisas mais sérias e importantes.

Segundo informações da People, na ligação, que durou cerca de 25 minutos, Kanye pergunta para Taylor se ela poderia divulgar a nova canção dele no Twitter:

- Então, o meu próximo single, eu queria que você falasse sobre no Twitter... então é por isso que eu estou te ligando. Eu queria que você divulgasse a música, disse, com Taylor, em seguida, negando a proposta.

Depois, o rapper explica o trecho de sua canção, que ainda estava sendo feita. Para Taylor, ele diz que a letra diria: Eu sinto que Taylor talvez me deva sexo. Com isso, a cantora responde que o trecho não é malvado e diz que achava que Kanye diria algo como v***a burra e estúpida.

Mesmo assim, a cantora nega a proposta de lançar a música do rapper no Twitter dizendo:

- Sabe, qualquer coisa que eu faço se torna um pensamento feminino, e se eu a lançar... será menos legal porque acho que se eu a lançar, isso adiciona um nível de crítica porque tenho tantos seguidores e tantos olhos em mim agora, as pessoas estão apenas procurando que eu faça algo burro, estúpido ou idiota.

Em outro trecho da conversa ainda, Kanye diz que sua esposa, Kim, prefere o trecho Ela te devo sexo ao invés de Ainda pode fazer sexo. E Taylor responde:

- Essa é a parte que eu meio que... quero dizer, ambas são meio exageradas, mas a única coisa sobre essa frase é que vai... as feministas vão ficar bravas, mas quero dizer, você está pouco se lixando, então...

E Kanye responde:

- Sim, basicamente. Bem, o que eu me importo é apenas você como pessoa e como amiga... eu não quero fazer um rap que faça as pessoas se sentirem mal.