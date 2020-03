São Caetano dobra número de leitos de UTI para atender pacientes com coronavírus

Do Diário do Grande ABC



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior, anunciou a ampliação de 40 para 80 o número de leitos de UTI na cidade. A ideia é estar preparado para atender aos pacientes com coronavírus. “Temos suprimentos e número de leitos suficientes para atender o pico, que pode acontecer nas próximas semanas”, destacou o prefeito.

No complexo hospitalar, onde o prefeito fez uma vistoria, uma ala já está pronta com dez leitos de UTI suplementar e dez de baixa complexidade. Só falta a chegada de resspiradores para se transformarem em UTI. O espaço terá uma equipe médica e de enfermagem exclusivas para atendimento destes pacientes. Além disso, um dos elevadores já está isolado e sendo utilizado só para atender este setor. “Além da UTI teremos leitos para baixa complexidade, para retaguarda de pacientes que precisarão de internação”, destacou Regina Maura, secretária de Saúde.

A cidade também terá um Hospital de Campanha instalado no Hospital São Caetano. “Estamos fazendo vistorias e revisões de todo espaço para que até a próxima semana ele esteja em operação”, afirmou a secretária.

“Não estamos medindo esforços financeiros para fazer e equipar mais leitos de UTI e atender a demanda que está por vir”, completou Auricchio.

A cidade conta ainda com quatro hospitais da rede privada que, juntos, somam mais 250 leitos de UTI, incluindo os criados especialmente para o enfrentamento ao coronavírus. Desta forma São Caetano contará com 330 leitos de UTI entre as redes pública e privada, mais do que o triplo recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).