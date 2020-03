Prefeito Bruno Covas testa negativo para o novo coronavírus

24/03/2020 | 11:30



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), testou negativo para o novo coronavírus. Covas postou a informação em sua conta no Instagram, com a mensagem "Deu negativo".

Ele teve contato com nos últimos dias com David Uip, chefe do Centro de Contingenciamento do Coronavírus, que está com a doença.

Mais cedo, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que também teve contato com Uip, divulgou no Twitter que testou negativo para o novo coronavírus.

Na agenda de compromissos do prefeito, nesta terça-feira, 24, há previsão de uma reunião, no final da tarde, por videoconferência.

Em nota divulgada nesta segunda-feira, 23, pela assessoria de imprensa da Prefeitura, a informação era de que Covas iria se submeter ao teste e ficaria isolado em seu gabinete até o publicação do resultado do exame.