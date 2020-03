Isolada com o namorado, Maraisa assume: Essa quarentena está boa para fazer menino

24/03/2020 | 10:10



Maraisa está aproveitando muito bem a quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus! Isso porque, após assumir um romance com o cantor Fabricio Marques, a sertaneja deu a entender em suas redes sociais que esse período de isolamento pode aumentar as chances de gravidez.

Eita que essa quarentena tá boa para fazer menino... fazer aquele casalzinho que você tanto sonha, coração, assumiu Maraisa no Twitter, mencionando o amado na publicação. Será que a família vai aumentar?

Recentemente, o casal também chamou a atenção depois que Fabricio concedeu uma entrevista ao jornal Extra. Muito feliz pelo relacionamento, o sertanejo não mediu as palavras ao definir seu amor pela namorada.

- Estou apaixonado por demais. Estamos vivendo o nosso momento com muita felicidade. A gente se conhece há bastante tempo. Moramos no mesmo condomínio e temos praticamente os mesmos amigos em comum, contou.