Sem informações, idosos de Diadema vão em busca de vacina

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



24/03/2020 | 09:47



As doses de vacina conta a gripe enviadas pelo governo do Estado para o Grande ABC acabaram ontem, mas a população ainda não está bem informada sobre a suspensão temporária da campanha.

Em Diadema, primeiro município da região onde as doses se esgotaram, moradores foram essa manhã aos pontos de imunização, mas não havia qualquer cartaz ou funcionários para receber as pessoas. A cidade transferiu a mobilização das UBS (unidades básicas de saúde) para as escolas municipais.

Na EMEB Professora Elza Freire, no bairro Conceição, a costureira Maria de Fátima Silva, 62, encontrou o portão fechado. Apenas um segurança avisou lá de dentro que não tem vacinação. "Não vim ontem porque achei que ia estar muito cheio e agora fiquei sem", lamentou a moradora.

Na EMEB Márcia Maria Rodrigues da Silva, no Centro, também não havia qualquer informação sobre a suspensão da campanha. A dona de casa Lucíola Fonseca, 58, estava levando a mãe, Aparecida Fonseca, 88, para se imunizar. "Não sabia que tinha acabado. Passei hoje para ver se tinha movimento", explicou. As duas moram no Centro e pretendem acompanhar, pelos canais oficiais de informação da prefeitura, a retomada da aplicação das vacinas.

Circulação continua - Apesar de todas as recomendações que vem sendo feitas para que as pessoas fiquem em casa, ainda é grande a movimentação pela cidade. No bairro Conceição, os idosos Jorge Guerreiro, 60, e Célia Maria dos Santos, 69, estavam indo da casa dele para a dela. Ambos já se vacinaram contra a gripe, e um pouco constrangidos, reconheceram que estão "furando" a quarentena. "A gente tem evitado sair, mas tem horas que não dá", justificou o munícipe. Guerreiro mora com a mãe, Benedita Nascimento, 90. "Ela ainda não se vacinou e estamos tomando todos os cuidados", garantiu. O governo do Estado ainda não informou quando a região vai receber novas doses.