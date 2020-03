Among US: jogo reúne amigos à distância para descobrir o traidor

Marcella Blass

Do 33Giga



24/03/2020 | 08:48



Among Us é um jogo multiplayer de cooperação e traição para usuários de Android, iOS e PC (na Steam). No game, os jogadores estão em uma nave espacial caótica e deve cumprir missões para concertar o veículo a tempo, antes que os impostores sabotem a maquina e matem a tripulação.

O jogo tem uma mecânica bastante simples. Se você é tripulação, o objetivo é concertar a nave e se manter vivo. Já se é o impostor, a meta é sabotar o veículo enquanto mata os outros jogadores. Mas a grande graça do game acontece no chat, onde os participantes conversam (e manipulam) para descobrir quem é o traidor.

Nessa dinâmica, todo mundo vota e o mais voltado é expulso da nave. Mas se o imposto tiver muito lábia, ele facilmente consegue manipular os outros jogadores para expulsar um tripulante inocente (e continuar a matança).

O Among Us já é bastante divertido e desafiador em partidas com desconhecidos nas salas públicas, mas fica ainda mais legal quando os amigos se reúnem em uma sala especial. Cada partida precisa de pelo menos 4 pessoas e comporta até 10. Já a duração vai depender da lábia do impostor.

Apesar dos gráficos simples, o game tem seu charme (capricho nos traços, cores vibrantes). Enquanto a dinâmica desafiadora pode render boas horas de diversão.