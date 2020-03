Coreia do Sul dobra pacote de resgate para empresas afetadas por coronavírus

24/03/2020 | 05:21



O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, anunciou nesta terça-feira que o governo dobrará seu pacote de resgate destinado a combater os efeitos adversos do coronavírus, para 100 trilhões de wons sul-coreanos (US$ 78,6 bilhões).

O plano emergencial tem o objetivo de auxiliar empresas que estejam sofrendo problemas de caixa devido à pandemia, e envolverá compras de bônus dessas companhias e concessão de empréstimos especiais.

Na semana passada, o governo sul-coreano havia prometido 50 trilhões de wons sul-coreanos em ajuda estatal para empresas, em sua maioria de pequeno porte. Fonte: Dow Jones Newswires.