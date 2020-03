Santo André começa a desinfetar ruas para diminuir foco do vírus

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



24/03/2020 | 00:04



A Prefeitura de Santo André vai usar mais uma arma no combate à disseminação do novo coronavírus. A partir de amanhã, algumas das principais vias da cidade, as que têm maior circulação de pessoas, e os arredores de unidades de saúde serão desinfectados por caminhões-pipa com água sanitária. A ideia é acabar com possíveis focos de infecção do vírus.

A novidade foi apresentada ontem à noite pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) durante transmissão ao vivo em sua página no Facebook. “Vamos começar a higienizar a cidade. Caminhões com água sanitária vão passar onde tem grande circulação de pessoas, como os terminais de ônibus, os equipamentos de saúde, durante as próximas semanas rodando a cidade toda para desinfetar”, explicou o chefe do Executivo andreense.

A mesma tática começou a ser utilizada ontem, em São Bernardo, na Rua Marechal Deodoro. “Temos visto e copiado os bons exemplos. As cidades do Grande ABC estão em ótima sintonia. Vimos o que deu errado na Itália e Espanha e o que deu certo na Alemanha, por exemplo”, comentou o prefeito.

Apesar das iniciativas, subiu para sete ontem o número de pacientes infectados pela Covid-19 em Santo André – eram seis no domingo. Além disso, a cidade ainda tem 115 casos suspeitos e investiga se três mortes que ocorreram no município foram causadas pelo novo coronavírus. “Ainda temos 115 suspeitos, muitos vão se confirmar e o número tende a crescer. Mas isso depende de nós. Depende dos comerciantes fechar as portas. Amanhã (hoje) a Polícia Militar vai estar nas ruas para cumprir esta determinação. Agora é hora de preservar a vida e minimizar danos”, comentou o tucano.

TRANSPORTE

Ainda durante a transmissão ao vivo no Facebook, Paulo Serra levantou a possibilidade de o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC voltar atrás na decisão de suspender totalmente a circulação dos ônibus municipais a partir do dia 29 – ontem, as sete cidades da região começaram a diminuir gradualmente a frota. Hoje, a partir das 9h, os chefes dos Executivos do Grande ABC se reúnem para tomar uma decisão.

“Se o movimentos dos ônibus diminuir drasticamente, podemos rever a decisão. Não tem fórmula pronta. Em Santo André já caiu quase 70% (a frequência de usuários), com isso, tirando a circulação (das pessoas), talvez não seja necessária medida tão drástica como parar tudo a partir do dia 29”, explicou.