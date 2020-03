Músicos da região unem forças e realizam festival pela internet

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



24/03/2020 | 00:01



Ideias brotam, inclusive, em momentos difíceis. E com a pandemia do novo coronavírus fazendo com que a população fique fora das ruas, a arte, de alguma maneira, precisa seguir. Pensando nisso, e em se manterem ativos, vários músicos do Grande ABC se reuniram e criaram o Coletivo Músicos do ABC, organizado pela cantora Fernanda Cressoni e pelo violonista Tom Petronella, e que até o momento conta com 70 artistas.

A meta é criar alternativa aos próximos dias que os músicos enfrentarão sem trabalho, agora que os espaços para shows ao vivo estão fechados para evitar aglomerações e conter o avanço do novo coronavírus.

Diante desse cenário, o palco será a internet. E o público poderá assistir e conhecer o trabalho de diversos artistas regionais a partir de amanhã. Quem estreia o evento, às 14h, é Gusta Lamounier. Depois, às 17h, é a vez de Maria Pimenta, seguida por Danilo Sanches, às 20h.

As atrações serão apresentadas ao vivo via Instagram festivalemcasa.abc). São três shows por dia e as exibições seguem até domingo. A agenda será renovada e a segunda etapa vai de 31 até 5 de abril.

“A ideia surgiu inspirada em coisas que já estão acontecendo em todo mundo, em festivais da Europa, em outros artistas famosos que estão fazendo suas lives. E aí a gente pensou que o (Grande) ABC, que é nossa comunidade, tem muita gente nesta mesma situação, sem trabalho, que poderia se juntar”, conta Fernanda.

E o público, por sua vez, poderá, se quiser, fazer contribuição aos artistas, que estarão com as informações para recebimento de cachês em suas respectivas apresentações. “Muitas pessoas, além de darem aula, são músicos da noite, tocam em bares, eventos. E nossa urgência é fazer nosso trabalho e, no momento, não tem outra maneira se não for pela internet”, diz a organizadora.

Ao público que recebe essa avalanche artística em casa, ela acredita que também fará muito bem. “Ajuda. É música no momento que a gente atravessa e que precisa da arte para não enlouquecer”, frisa.

O cantor e violonista local Rodrigo Régis, que tem show marcado na quinta-feira, às 17h, diz que estão “limitados nas artes presenciais. Nunca se fez tão necessária uma ação coletiva e estamos usando as ferramentas digitais que estão ao nosso alcance para dizer que estamos aqui e que precisamos, de alguma forma, continuar os nossos trabalhos”, explica.