Jogos Olímpicos e Paraolímpicos estão próximos do adiamento

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/03/2020 | 00:01



Os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio correm riscos de adiamento em razão da pandemia do novo coronavírus. Depois de receber pressão e ameaças de confederações e competidores, o COI (Comitê Olímpico Internacional) realizou reunião de emergência e admitiu, pela primeira vez, a possibilidade de as competições mudarem de data. Além disso, deu prazo de quatro semanas antes de tomar qualquer decisão. Entretanto, horas depois, um integrante da entidade, o canadense Dick Pound, 78 anos, ex-presidente da Wada (agência internacional antidopagem), afirmou ao jornal norte-americano USA Today que o “adiamento foi decidido”.



“Os parâmetros daqui para frente não foram determinados, mas os Jogos não começarão em 24 de julho, pelo que sei”, disse. Cancelamento, porém, é alternativa descartada. “Não resolveria qualquer problema nem ajudaria”, afirmou o COI, em nota.

Em meio a tantas incertezas, dois atletas do Grande ABC garantidos recentemente na Olimpíada, em evento que já não teve presença de público por causa do novo coronavírus, os taekwondistas Milena Titoneli (categoria até 67 kg) e Ícaro Miguel (até 87 kg) – ambos de São Caetano – vêm treinando sozinhos para manter ritmo e forma, na expectativa pela definição sobre o futuro dos Jogos em solo japonês.

“O problema do coronavírus e a possibilidade de alteração de data são algo que foge do meu controle, então prefiro continuar treinando da maneira que posso e me preparar para a hora da competição, seja ela qual for”, comentou Ícaro. “Creio que eles vão fazer da melhor forma para ninguém correr nenhum risco”, comentou Milena.

Com a suspensão dos treinos no Centro de Lutas de São Caetano, os atletas receberam orientações de como manter a forma física em casa. “Atrapalhou um pouco o cronograma de treinos, mas eu, junto com toda comissão técnica (Reginaldo, Clayton, Ariel, Lucas, Evanio, Henrique e Thalles), estamos passando para os atletas os treinamentos para serem feitos em casa, orientando. E nos falamos sempre por mensagem, assim garantindo a saúde e bem-estar de todos”, explicou o coordenador da equipe são-caetanense, Marcelo Todaro. “Se for realmente necessário ser adiado temos que entender, acho que em primeiro lugar devemos pensar em proteger a todos”, comentou.