Responsabilidade, senhores

Do Diário do Grande ABC



23/03/2020 | 23:59



Prefeitos do Grande ABC voltam a se encontrar hoje – virtualmente, como recomenda o protocolo sanitário destes tempos de pandemia – para reavaliar a drástica medida de paralisar o transporte público municipal a partir de segunda-feira. Inédita no mundo como alternativa profiláctica à disseminação do novo coronavírus, a decisão causou polêmica no Brasil, onde recebeu críticas de todo lado, incluindo os mais renomados especialistas em saúde do País. Sem calcularem cautelosamente o impacto da determinação, como parece ser o caso, os gestores regionais correm o risco de causar mais estragos do que o micro-organismo que pretendem combater.

Essa, aliás, foi a síntese de artigo assinado pelo presidente do Sindeprestem, o sindicato das empresas de prestação de serviços, Vander Morales, e publicado ontem neste Diário. Preocupado com o poder de determinadas medidas que, “além de totalmente inócuas, levarão a colapso o País”, ele lembra que boa parte dos funcionários de atividades essenciais – e não apenas no setor da saúde – depende do transporte coletivo para se deslocar. Paralisá-lo, portanto, podem levar o Grande ABC ao colapso.

A mesma linha de argumentação foi utilizada pelo governador João Doria (PSDB), pelo secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, e, na coletiva de imprensa do último sábado, pelo próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Nem mesmo os países que mais sofrem com o novo coronavírus, caso da Itália, na Europa, e dos Estados Unidos, na América do Norte, recorreram à medida – embora, muito acertadamente, tenham imposto regras rígidas para os passageiros utilizarem o sistema de transporte público.

Eis o tamanho da responsabilidade que recai sobre cada um dos sete prefeitos que, hoje, vão dar a palavra final sobre o sistema público de transporte. Que o bom senso e a razão sejam os únicos conselheiros de Paulo Serra, Orlando Morando, José Auricchio Júnior, Lauro Michels, Atila Jacomussi, Adler Kiko Teixeira e Gabriel Maranhão. A ver.