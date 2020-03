Alexandre Arima

gerente sênior de marketing e relações públicas da empresa de recrutamento Robert Half



24/03/2020 | 00:04



Normalmente o trabalho remoto, também conhecido como home office, é algo muito valorizado pelas pessoas. De acordo com o estudo ICRH (Índice de Confiança da Robert Half), feito com mais de 300 gestores, 46% das empresas concordam que oferecer soluções flexíveis de trabalho ajuda a atrair e reter talentos, apesar de apenas 26% delas oferecerem de fato este benefício. Mas a realidade em momentos de pandemia é outra!

E o home office torna-se vital para determinadas empresas. O que antes poderia ser considerado como um benefício, hoje pode ser a sua única opção. Se você é daquelas pessoas que gostam de ir todo dia para sua empresa, socializar com seus colegas, participar de reuniões presenciais e sentir-se integrante da organização, sua rotina mudará um pouco. Portanto, que tal aproveitar o momento para ser flexível, mudar seus hábitos, experimentar novas formas de trabalho? Abra a mente e veja alguns dos benefícios que o home office pode lhe trazer.

1 – Mais tempo para você mesmo

Você já pensou na economia de tempo que terá só de não precisar ir e voltar do escritório todo dia? Some a isso também o tempo em que demoraria para se aprontar. Com certeza, economizará várias horas por semana. Um dos grandes benefícios de trabalhar de casa é não perder muito tempo em trânsito. A mesma pesquisa da Robert Half mostra que de cada 100 pessoas, 17 estão estressadas somente pelo fato de morar longe do trabalho ou não ter opções flexíveis. Portanto, todas as horas que você acabará ganhando poderão ser usadas para o seu próprio desenvolvimento.

2 – Evita que você contamine ou seja contaminado

Em épocas de epidemias ou pandemias, trabalhar de casa torna-se mais seguro para todos. Sem se relacionar com colegas de trabalho, a transmissão de gripes, sarampo, e outras doenças cujo contato próximo permitem a fácil transmissão, ficam praticamente contidas. Se você é quem está doente, essa ação evita que integrantes da sua equipe fiquem contaminados. Se outras pessoas do escritório estão doentes, você fica protegido estando longe.

3 – Deixa você mais próximo da sua família

Aproveite o momento para aumentar a conexão entre você e seus familiares. Seus filhos e sua mulher vão adorar ter você por perto. Mas deixe as regras claras e faço-os respeitar o seu espaço de trabalho e os horários que determinar. A vantagem é que aquela pausa para o cafezinho que você costuma fazer sozinho ou com colegas de trabalho ficará muito mais interessante na companhia da sua família. Se for o seu caso, também devemos levar em conta os animais de estimação.

4 – Aumenta a concentração

Muitas vezes, dentro do escritório, com equipe grande e diversas distrações, pode ser difícil achar momento para se concentrar e manter-se focado. Trabalhando à distância, você evita aquelas interrupções constantes que quebram o seu raciocínio.Portanto, esse período forçado pode ser o momento ideal para focar na estratégia da sua empresa, pensar naquele projeto que estava na gaveta só esperando o momento certo ou simplesmente fazer melhor aquilo que você já fazia.

5 – Economiza recursos

Você economizará em algumas coisas pelo simples fato de não sair de casa. O mais evidente é economia de combustível, seja do seu carro ou do transporte que utilizará. Além disso, também poderá economizar na sua conta da lavanderia. Não quero dizer que em casa você ficará de pijama o dia inteiro. Isso não recomendo. Mas jeans e camiseta podem fazer você economizar aquelas roupas que você terceirizaria a lavagem. Sem falar no meio ambiente, que também agradece tanto pela economia de recursos naturais e diminuição da poluição!

6 – Deixará todo mundo mais produtivo

Trabalhar fora da sua empresa demandará que o pessoal de tecnologia ofereça os equipamentos e recursos necessários. Mas você também precisa aprender a lidar com as modernas ferramentas de gestão de projeto nas nuvens, reuniões virtuais em vídeo com diversos integrantes e compartilhar arquivos, por exemplo. Novas formas de reuniões, interações e gerenciamento de equipe farão com que você fique mais produtivo e antenado às novas tecnologias e isso acabará exigindo que as pessoas ao seu redor também o sejam. Reuniões sem agenda, encontros informais na sua mesa para discutir detalhes deixam de existir. Quem sabe sua empresa não descobre que aquela viagem de rotina pode ser simplesmente substituída por videoconferência?

Não seja do time dos relutantes achando que nada vai dar certo. Pode não ser a sua vontade trabalhar de casa, mas em determinadas circunstâncias, para o bem coletivo, é o que se faz necessário. Um dia após o outro, todos acabam se acostumando com a nova realidade e tudo começará a ficar melhor, até para aqueles que nunca pensaram no tema. Então, o melhor a fazer é tirar proveito da possível situação e evoluir como ser humano e profissional. Aproveite!