Consórcio anuncia suspensão temporária da vacinação contra a gripe

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



23/03/2020 | 20:25



O presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito da cidade de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), informou, no início da noite desta segunda-feira (23), que todas as doses disponíveis na região para campanha nacional de vacinação da Influenza esgotaram no primeiro dia.

Segundo Maranhão, as sete cidades apresenta o número de 432 mil idosos para vacinação – fora os profissionais de saúde, que também estão no primeiro grupo para se vacinar. Porém, a região recebeu apenas 107 mil doses: 30.000 para Santo André, 30.000 para São Bernardo do Campo, 13.000 para São Caetano do Sul, 12.500 para Diadema, 15.000 para Mauá, 5.000 para Ribeirão Pires e 1.500 para Rio Grande da Serra.

“Com isso, a campanha fica paralisada na região e sem previsão de retorno. O Governo Federal já foi notificado e estamos no aguardo de novas doses para continuar a campanha” detalha Gabriel Maranhão.

Mais informações nesta terça-feira (24) no caderno Setecidades.