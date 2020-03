Empresário tem gesto de solidariedade com ambulante em Santo André

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/03/2020 | 19:38



Um gesto de solidariedade no Grande ABC tomou conta das redes sociais nos últimos dias. Em meio à pandemia do novo coronavírus, que vem fazendo com que o poder público adote diversas estratégias e implemente restrições - sobretudo aos idosos, que são os mais frágeis e suscetíveis à doença - no sábado, no cruzamento das ruas Catequese e Figueiras, em Santo André, Thiago Iuga, 36 anos, encontrou o ambulante Prescílio Nunes, 78, mais conhecido como Pira. O empresário - que filmou a ação para mostrar aos filhos - buzinou, o vendedor de balas veio até ele e, a partir daí, uma aula de humanidade e amor ao próximo: ele questionou o motivo de o senhor estar ali, passível ao contágio; recebeu como resposta estar diante de alguém que não possui aposentadoria; no fim das contas decidiu oferecer R$ 200 sob a condição de que o idoso - muito emocionado com a oferta - encerrasse as vendas e fosse para casa. Nesta segunda-feira, a reportagem do Diário foi ao local e ruas próximas e não encontrou Pira.

Acompanhe o vídeo clicando aqui ou no link abaixo.



youtu.be/6Ku5ot_WbTY