Orlando Drummond pede ajuda para ONG de defesa animal em tempos de coronavírus

23/03/2020 | 17:37



Aos cem anos de idade e levando a quarentena à risca, Orlando Drummond usou as redes sociais nesta segunda-feira, 23, para pedir apoio para ONG que trabalha em defesa e resgate animal.

"Estamos vivendo tempos complicados. Por aqui, estamos em quarentena, mas muitas coisas sofrem em tempos assim. Pessoas, instituições de caridade, empresas. Temos que criar uma rede de solidariedade para ajudarmos uns aos outros. Por isso, estou aqui pedindo que, quem puder, ajude a ONG Paraíso dos Focinhos, que foi o local onde minha bisnetinha de quatro patas foi adotada", escreveu na legenda da foto em que aparece com a cadelinha que adotou.

O ator, o "eterno seu Peru" da Escolinha do Professor Raimundo, também chamou atenção dos seguidores sobre as pessoas que têm negócios na internet e que estão com dificuldades em tempos de coronavírus.

"Você que tem seu negócio no Instagram, deixe a descrição e o @ aqui nos comentários para que meus seguidores possam ver. Vamos nos unir, pessoal!", concluiu.