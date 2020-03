Medida acertada

Do Diário do Grande ABC



23/03/2020 | 17:38



A campanha de vacinação nacional contra a gripe começa hoje, para idosos e profissionais da saúde, em meio à tensão e medo causados pelo avanço do novo coronavírus, que depois de provocar pânico e mortes na China, agora circula pelo mundo e atinge fortemente Itália e Espanha, que dia após dia registram números assustadores de vítimas fatais e contaminados. No Brasil não é diferente: até ontem, eram 25 óbitos e 1.546 pessoas doentes. Daí porque a decisão de prefeituras do Grande ABC adotarem o sistema drive-thru para imunizar a população dentro dos carros é mais do que acertada.

Afinal, o público-alvo desta primeira fase da campanha é exatamente aquele mais vulnerável ao contágio pelo coronavírus, sobretudo os profissionais da saúde, que, exatamente pelas funções que executam, estão expostos a uma ameaça invisível, mas com imenso poder de destruição. No caso dos idosos, geralmente com baixa imunidade e, não raro, portadores de doenças como diabete e hipertensão, as estatísticas mundo afora mostram que têm sido as principais vítimas da Covid-19.

Em que pese a iniciativa louvável das administrações municipais, é preciso também que a população tenha consciência para evitar uma corrida desenfreada aos postos de vacinação, porque a campanha vai se estender e a medida em tela é justamente para evitar aglomerações. A paciência é outra virtude que deve ser praticada caso a fila de carros com pessoas em busca da imunização demore a andar. Na ponta há profissionais da saúde que dependem de tempo para aplicar a vacina com todos os cuidados.

Por ora, o drive-thru será adotado em Santo André, São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, mas o que se espera é que os prefeitos das demais cidades que formam o Grande ABC sigam o bom exemplo de seus colegas. O momento exige cuidado redobrado. De nada adianta vacinar contra a gripe se a população, para buscar a vacina, seja exposta à ameaça do novo coronavírus.