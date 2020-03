Confinado no 'BBB 20', Babu lança música inspirada em som de Tim Maia; ouça

23/03/2020 | 17:32



Confinado no Big Brother Brasil, Babu Santana lançou na última sexta-feira, 20, a música Sou Babu em todas plataformas digitais. Apesar de dispensar apresentações e ser alvo de diversas discussões dos fãs do reality show, o ator se embalou no ritmo do funk americano para falar na canção quem ele é.

"Sou Babu / Do Nós do Morro / Resistência / Vidigal / Quem não conhece tá perdendo / É orgulho nacional", brada com um backing vocal. "Aqui é Babu Santana / Aquele que você não acreditou / O pretinho, pobre e feio da favela / Chegou aqui e representou", completa.

O ritmo da melodia foi inspirado no estilo da música negra americana, típico de Tim Maia, cantor que ele interpretou no filme biográfico de 2014, um dos mais significativos de sua carreira.

Babu Santana venceu o mágico Pyong Lee no oitavo paredão da casa. O hipnólogo foi eliminado com 51,70% dos votos numa disputa tripla. Babu e Rafa obtiveram 47,71% e 0,59% dos votos, respectivamente.