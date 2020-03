Obituário - 23 de março

Ademir Medici



23/03/2020 | 17:34



Santo André, quarta-feira, dia 18 de março

Ademar Frigatto, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 20 de março

Hermínia Rodrigues Lima, 90. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Senina Cardoso Silva Borges, 81. Natural de Araçuaí (MG). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Cemitério Municipal de Itaobim (MG).

Eunice Cavalcanti Santos, 77. Natural de Julio Mesquita (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ferreira de Bastos, 76. Natural de Monte Santo (BA). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleunice de Oliveira Batista, 74. Natural de Jussara (PR). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 20. Jardim da Colina.

Pedro José Ferreira, 72. Natural de Tacaratu (PE). Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo (SP). Dia 20, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Roberto da Silva, 67. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademir Felix da Cunha, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Gonçalves dos Santos, 60. Natural de Tamboara (PR). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Alves Damasceno, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Autônomo. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Roberto Carlos Mendes Pereira, 53. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Cunha Bueno, em São Paulo (SP). Auxiliar de veterinário, Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wagner Godoy de Souza, 53. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Eletricista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raquel Gomes de Souza, 34. Natural de Santo André. Residia no Jardim dos Ciprestes, em Santo André. Auxiliar de enfermagem. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Murillo Vinicius Pacheco Ferreira, 6 anos. Natural de Mauá. Residia no Centreville, em Santo André. Menor. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 21 de março

Maria José de Lima, 89. Natural de Gravatá (PE). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefina Leonor Imperatriz, 88. Natural de Coroados (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Cândida Borges Cassimiro, 87. Natural de Perdizes (MG). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Pensionista. Dia 21. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Anezia Lucera Barroso, 81. Natural de Macaubal (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zélia de Almeida Camargo, 80. Natural de Itaberá (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 21. Jardim da Colina.

Catarina Aparecida Orlando de Araujo, 79. Natural de Boa Esperança do Sul (SP). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Gomes da Rocha, 70. Natural de Caetité (BA). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Evandro Batista de Medeiros, 61. Natural de Botumirim (MG). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wellington Rodrigues da Silva, 30. Natural de Santo André. Residia no Jardim Catarina, em São Paulo (SP). Estoquista. Dia 21, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, dia 18 de março

Amélia Machado Maglioni, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Planalto.

Pedro Anjoletto, 81. Natural de São Carlos (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Silvio Lotto, 60. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.



São Bernardo, quinta-feira, dia 19 de março

João de Antoni, 88. Natural de Lins (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Lídia Moraes Butrico, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Natal Saito, 85. Natural de Agudos (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Bernardina Francelina da Silva, 84. Natural de São João do Piauí (PI). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Alice Ferreira de Oliveira, 84. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Lourdes Cordeiro Beserra, 83. Natural de Livramento Brumado (BA). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Aristoteles Cirilo de Azevedo, 77. Natural de Barbalha (CE). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Vitalina de Oliveira Pereira Santos, 76. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério do Baeta.

José Celso, 75. Natural de Piranga (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 19. Vale da Paz, em Diadema.

Edy Ayako Sanomia Fukami, 71. Natural de Guararapes (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério do Morumbi, em São Paulo (SP).

Elias Cândido da Silva, 66. Natural de Porecatu (PR). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Rogério Ribeiro Santos, 62. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, dia 20 de março

Maria Terezinha Vezaro, 88. Natural de Lindóia (SP). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.

Grimaldo Jacob Bernardello, 77. Natural de Matão (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Cléria da Conceição de Souza, 75. Natural de Catas Altas (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Maria Gessy de Sá Boltes, 81. Natural de Guatapará (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 21, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



D I A D E M A

Antonio José Leite Filho, 67. Natural de Paulista (PE). Residia em Diadema. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 19 de março

Florentino Vieira, 79. Natural de Pianco (PB). Residia em Mauá. Dia 19, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



Mauá, sexta-feira, dia 20 de março

José Armando Taneli, 68. Natural de São Bernardo. Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Gilmar Alves de Freitas, 60. Natural de Santo André. Residia em São Paulo (SP). Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 21 de março

Benedita Soares de Medeiros, 92. Natural de Itaiba (PE). Residia no bairro da Matriz, em Mauá. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

Clodoaldo Camilo Veloso, 47. Natural de Mauá. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Balconista. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.