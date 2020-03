Bolsonaro anuncia expansão do Bolsa Família para incluir 1,505 milhão de famílias

23/03/2020 | 17:25



O presidente Jair Bolsonaro recorreu novamente ao Twitter para anunciar mais medidas de auxílio aos Estados. Segundo ele, o governo vai ampliar o programa Bolsa Família para contemplar 1,505 milhão de famílias, "praticamente zerando a fila dos requerentes".

Na semana passada, a equipe econômica anunciou um aumento de R$ 3,1 bilhões no Orçamento do Bolsa Família, o que permitiria a inclusão de 1,2 milhão de famílias. Nesta segunda, o presidente não especificou quanto de recursos serão destinados para ampliar o alcance do programa.

Bolsonaro disse ainda que o governo, por meio do Ministério da Infraestrutura, está fazendo um "alinhamento" com Estados e municípios sobre decretos que garantam o tráfego de pessoas e cargas, "garantindo a unidade e respeito ao que se propõe a Constituição". A medida valerá para os espaços marítimo, aéreo e terrestre.

O presidente citou ainda que o governo federal vai comprar leitos de CTI para atender pacientes afetados pela covid-19 - mas não especificou o número de contratações. Outra medida será a liberação imediata de R$ 100 milhões para municípios por meio do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Fábricas para respiradores

Bolsonaro disse ainda que quatro fábricas nacionais atuarão com "foco total" na produção de respiradores. O objetivo será produzir 3,5 mil unidades ao mês.

O presidente também informou que assinou autorização para concessão de empréstimo ao Estado de Alagoas, para ajudar no combate ao coronavírus. Ele não especificou o valor da operação. A medida segue ao Senado para aprovação em plenário.