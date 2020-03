Squid: app de notícias é boa opção para quem gosta de turismo

Redação

Do Rota de Férias



23/03/2020 | 17:18



O Squid é um aplicativo gratuito (disponível para Android e iOS) que reúne várias categorias de notícias. Por meio dele, o usuário consegue selecionar os temas de sua preferência e acompanhar reportagens, artigos, novidades e informações de diversos portais.

Além de definirem aquilo que vão receber de informação, os usuários ficam livres para escolher o melhor formato para a leitura dos textos. É possível variar entre o que aparece nos sites ou adotar algum modelo específico do próprio Squid.

Quem optar por acessar as notícias por meio do Squid pode salvar as matérias favoritas para ler quando quiser. Além disso, é possível destacar partes que o leitor acha pertinente, fazer indicações com figurinhas e desenhos e até mesmo compartilhar com os amigos pelo e-mail ou por meio das redes sociais.

Rota de Férias e Squid

Com mais de 20 editorias disponíveis, como estilo de vida, filmes, esportes, automobilismo, cultura, política, negócios, economia, tecnologia e viagem, o Squid conta com uma série de parceiros. O Rota de Férias, por exemplo, tem todos os seus conteúdos publicados no app.

Álbuns, reportagens, entrevistas, vídeos e tudo o que está rolando no mundo do turismo pode ser acessado por meio da plataforma.