Manu Gavassi e Rafa Kalimann dão risada quando falam sobre um suposto ex em comum - e web especula que seja Leo Picon

23/03/2020 | 17:11



Durante a madrugada dessa segunda-feira, dia 23, Manu Gavassi e Rafa Kalimann deram muitas risadas no BBB20 quando o assunto envolveu um certo ex que ambas teriam em comum e, claro, a web logo começou a especular sobre os detalhes! Tudo começou quando Gabi Martins quis saber o seguinte de Manu:

- Manu, se seu ex saísse do mar, qual seria sua reação?, disse a cantora, fazendo referência ao reality show De Férias Com o Ex.

Na hora, tanto Manu quanto Rafa Kalimann, começam a rir muito.

Gabi, sem entender por que as duas estavam rindo tanto, pergunta:

- Tem coisa aí! Manu, por você ficou tensa?

Com Rafa sem conseguir parar de rir, Manu brinca:

- Rafaela... tu não cospe no prato que comeu!

Por fim, Rafa diz:

- A gente tem muita coisa em comum.

Não demorou para que os internautas especulassem sobre quem seria esse ex das duas amigas:

Nem consigo acreditar que a Manu e a Rafa têm um ex em comum, sendo esse ex o Leo Picon.

Eu tô chorando com esse vídeo! Gente, a Manu e a Rafa têm uma conexão tão grande que já pegaram até o mesmo cara (Leo Picon).

Descobrimos que o Leo Picon é o homem mais sortudo, pois já ficou com a Manu e a Rafa.

Lembrando que o próprio Leo Picon, que é irmão de Jade Picon, já participou do De Férias Com o Ex.

Não dá para afirmar, mas Rafa e Picon já gravaram juntos um vídeo e o próprio influencer já falou abertamente sobre o término de seu relacionamento com Manu.