Funcionário do Palácio de Buckingham testa positivo para coronavírus e deixa Família Real em alerta

23/03/2020 | 17:11



A partir da próxima quinta-feira, dia 26, a Rainha Elizabeth II irá se isolar com o marido, o Príncipe Philip, no Castelo de Windsor para que possam se prevenir contra o contágio do novo coronavírus. Segundo o The Sun, tal atitude aconteceu quando um funcionário do Palácio de Buckigham foi diagnosticado com a Covid-19 no último sábado, dia 21, o que deixou toda a Família Real em alerta.

Uma fonte afirmou que o funcionário testou positivo antes que a Rainha partisse para Windsor. Todos os outros funcionários que tiveram contato com o trabalhador infectado entraram em quarentena e não se sabe ele esteve próximo da Rainha:

- O Palácio possui 500 funcionários, portanto, como em qualquer local de trabalho, não é inconcebível que fosse afetado em algum estágio. De acordo com a orientação apropriada e nossos próprios processos, tomamos as medidas necessárias para proteger todos os funcionários e pessoas envolvidas.

Os assessores da realeza mantiveram contato com o escritório do primeiro-ministro do Reino Unido e comentaram que um discurso da Rainha seria extremamente importante para acalmar os ânimos e fortalecer a vontade dos cidadãos em ver um caminho através dos dias sombrios que estão por vir:

- A voz de Sua Majestade proporcionará uma tranquilidade de que, finalmente, vamos superar isso.