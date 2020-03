Di Ferrero conta que teve problema no pulmão após coronavírus

23/03/2020 | 17:10



Di Ferrero vem dividindo com seus seguidores sua rotina após contrair a Covid-19, e, no domingo, dia 22, ele falou sobre um problema:

Passando pra dizer que estou cada dia melhor! E me sentindo curando já! E esclarecer e tentar ajudar com as muitas mensagens. Cinco dias que acabei meu tratamento e que estou sem remédios.Tive um problema no pulmão, já tinha complicações antes e já estou bem melhor. Não posso passar o que eu tomei porque cada caso é um caso. Seria irresponsabilidade da minha parte.â ?â ?â ?â ?â ?â ?â ?â ?â ?

O cantor contou ainda, em outro trecho da postagem, sobre sua quarentena:

Amanhã será meu 14 dia de quarentena. Mas claro vou continuar aqui em casa isolado e junto com vocês! Desejo a todos muita calma e consciência social pra passamos juntos por essa.â ?