Senado dos EUA rejeita pacote de estímulos do governo pela segunda vez

23/03/2020 | 16:04



O Senado americano rejeitou na tarde desta segunda-feira, 23, pela segunda vez em dois dias, o pacote, enviado pelo governo Trump, de US$ 1,6 trilhão em estímulos econômicos para amortecer os impactos do coronavírus.

As negociações em torno do tema, porém, continuam, e outra votação deve acontecer.

Mais cedo, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse que conversaria com parlamentares ao longo do dia para que o projeto fosse aprovado na Casa.

*Com informações da Dow Jones Newswires.