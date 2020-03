Saiba como foi o último episódio de Michonne em The Walking Dead

23/03/2020 | 16:11



Como você viu, a atriz Danai Gurira, intérprete de Michonne, anunciou em julho de 2019 que daria adeus à The Walking Dead na décima temporada. O anúncio foi feito menos de um ano após Andrew Lincoln, que vivia o protagonista Rick Grimes, ter dito que também deixaria a série. Essas duas perdas deixaram os fãs bem tristes e preocupados com o futuro do seriado, que é baseado na série de quadrinhos de mesmo nome criada por Robert Kirkman. Entretanto, já foi confirmado que TWD ganhará um filme que poderá - ou não - contar com a presença desses atores e personagens que tanto amamos. E enquanto esperamos essas respostas, nos despedimos de Michonne no último domingo, dia 22, no episódio What We Become - e você irá conferir agora como tudo aconteceu!

Só um aviso: esta matéria contém spoilers! Caso você não queira saber do desfecho de Michonne, clique aqui e confira um especial nosso sobre a série. Mas se você é curioso, é só continuar lendo esta nota.

O episódio

Após ser capturada por Virgil, Michonne é drogada e passa a ter alucinações. Nessas viagens, a personagem vê a sua vida de uma maneira completamente diferente; ela imagina não ter ajudado Andrea quando elas se encontraram na floresta pela primeira vez e, ainda, se vê tornando-se um membro dos Salvadores, matando os seus amigos com a famosa Lucille.

Eventualmente, Michonne consegue escapar. Ela acaba vendo um par de botas em um armário e se dá conta que os calçados são de Rick, então começa a procurá-lo. Ela obriga Virgil a levá-la ao exato lugar em que ele havia encontrado essas botas: um navio abandonado, que estava parado em uma baía próxima. Neste local, Michonne ainda encontra um celular com o nome Rick no topo, além de desenhos feitos por ela e Judith na tela. Isso faz com que a mocinha pense que o seu amado ainda está vivo.

Michonne, então, diz à Judith que encontrou indícios de que Rick está vivo. A garota pede para que a guerreira tente encontrá-lo, e afirma que Alfa não é mais um problema para o grupo. Ao partir para a sua jornada, Michonne captura dois walkers e corta os seus braços e bocas, usando as criaturas de escudo e distração, como quando apareceu na série.

Mais adiante ela encontra um casal que precisa de ajuda. A mocinha se lembra de quando Rick deu uma oportunidade para que ela se juntasse ao seu grupo e decide ajudar o homem e a mulher que estavam na estrada. Após salvá-los, Michonne parte junto com eles para um novo grupo, onde acredita que encontrará Rick sã e salvo. E assim foi o final da nossa querida Michonne.

A atriz

Em entrevista ao Entertainment Weekly, Danai Gurira contou como foi que decidiu deixar The Walking Dead.

- Era incrivelmente difícil até imaginar partir. Eu amei essa série. Eu amei a família que eu tinha lá, e que eu sempre terei. A beleza de ir trabalhar e amar as pessoas que estão por perto de você, [de amar] o trabalho que você está fazendo e as coisas que você faz e chama de trabalho, é nada do que eu poderia ter imaginado. Portanto, tem sido um verdadeiro presente para a minha vida fazer parte da série. É sempre difícil aceitar que é hora de seguir em outra direção. E era incrivelmente difícil chegar a esse lugar, mas eu precisava. Eu tive que começar a articular isso para mim e para os outros, e demorou um pouco para fazer isso, porque era minha casa. Mas existem aspectos do meu trabalho como escritora, e eu precisava permitir que ele tivesse espaço. Deixar realmente ter espaço na minha vida e também nas minhas atividades artísticas. E eu apenas tive que deixar esse espaço acontecer. Então, foi realmente sobre esse momento em que você percebe que tem que permitir que essa mudança seja o que está sentindo que precisa ser. Portanto, é um processo para chegar à aceitação desse fato, e então você pode ver que é hora de passar para a próxima etapa e criar o espaço em sua vida para outra coisa. E depois vem o estresse, porque é incrivelmente difícil. Mas sim, parecia que era a hora de fazer isso.

Danai também contou como foi gravar o último episódio.

- Foi muito, muito, muito emocionante. Havia muito amor. Eu recebi tanto amor, fiquei realmente impressionada com o quanto recebi de todo mundo. Quando você recebe todo esse amor ao mesmo tempo em que está indo embora, fica impressionado e vai um pouco além da gratidão. E então você está com medo do último dia, daquele último minuto, dessa última cena, está com medo. É isso aí. E, ao mesmo tempo, há tanta beleza e amor ao seu redor que você pode apenas estar naquele momento. Então foi ótimo. Foi bonito. Foi como sair de casa. Não há nada igual.

O que vem por aí

Além disso, a showrunner Angela Kang comentou o que o público pode esperar da série daqui em diante.

- Nós realmente nos divertimos reunindo Negan e Carol. Então, vamos voltar e descobrir mais sobre o que exatamente estava acontecendo entre eles. E nós obviamente deixamos Beta. Ele ainda não descobriu que seu Alfa se foi. E assim, vamos lidar com isso, e há algumas implicações muito importantes no futuro. Então, eu estou realmente empolgada para que nossos fãs vejam esse próximo episódio.