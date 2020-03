Meghan Markle define Kate Middleton e outros membros da Família Real como frios, diz site

23/03/2020 | 16:10



A saída de Prícipe Harry e Meghan Markle da realeza têm sido conturbada. Além de Harry e Meghan terem cumprimentado Kate e Príncipe William de longe durante o evento anual da Commonwealth, uma fonte afirmou à US Weekly que Harry e William estão cheios de raiva e ressentimento um pelo outro.

Agora, segundo o Daily Express, outra fonte contou que, durante o evento da Commonwealth, que aconteceu no dia 9 de março, Meghan Markle definiu Kate Middleton como fria e disse que todos os membros da família real estavam tensos:

- É estranho para ela o fato de ninguém se abraçar e todos parecerem tensos demais, especialmente Kate. Ela disse que é óbvio que Kate e William não apoiam as decisões dela e de Harry e que você conseguiria cortar a tensão com uma faca. Kate mal olhou para ela e a interação entre as duas foi mínima.

A fonte revelou, ainda, que, para Meghan, essa distância confirma que eles fizeram a escolha certa em deixar a realeza e ter uma vida mais independente:

- A família não é calorosa e ela quer criar Archie [seu filho] em uma casa cheia de risos, alegria e muitos abraços!