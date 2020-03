Boeing suspende produção em Washington, seguindo paralisações por coronavírus

23/03/2020 | 15:44



A Boeing está suspendendo temporariamente as operações de produção em suas instalações da área de Puget Sound, no Estado de Washington (EUA) por 14 dias, a partir desta quarta-feira, dia 25, considerando as paralisações decorrentes da pandemia de coronavírus. Desde esta Segunda-feira. 23, porém, a empresa começará a reduzir a produção. No período, segundo nota da companhia, a Boeing continuará monitorando as orientações e ações do governo dos EUA sobre o coronavírus e seus impactos associados em todas as operações da empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.