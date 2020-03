Iogurte, flores e até coleira: e-commerces para conhecer na quarentena

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/03/2020 | 15:48



O surto de coronavírus colocou boa parte dos brasileiros em quarentena. Porém, mesmo isolados, certos afazeres precisam continuar no dia a dia – só que com uma certa adaptação. Os delivery de comida já são bem populares no País. Mas outros e-commerces aparecem também para auxiliar nesses tempos difíceis. Abaixo, confira sete e-commerces que você precisa conhecer para “não sair” da rotina.

Mesmo quando se está longe, toda demonstração de afeto e carinho é bem-vinda, seja com uma mensagem ou com algo que represente a pureza desses sentimentos. A Flores Online permite encontrar diversas opções de arranjos, buquês, cestas, kokedamas e muito mais para não deixar passar nenhuma data especial dos amigos e familiares.

Fazer aula de funcional, aprender os melhores truques da cozinha contemporânea ou praticar a escrita. Com a Curseria, plataforma de cursos online, é possível aprender tudo isso online e sem sair de casa. Seu portfólio conta com grandes personalidades como Pedro Bial, Dani Noce, Felipe Bronze, Chico Salgado e Henrique Fogaça, ministrando o curso com material didático e exclusivo.

Produtos para decoração, reforma e construção sem sair de casa. Esta plataforma oferece 1 milhão de itens no catálogo para presentear amigos e familiares. A MadeiraMadeira conta com 4 mil sellers para trazer o melhor para dentro de casa.

Produtos para o seu pet sem a necessidade de ir a uma loja. Além de itens como guias e roupas, a Zee.Dog possui uma aba de pet shop dentro do seu site. Em paralelo, o grupo tem o Zee.Now, um aplicativo de delivery de produtos para os bichos, com entrega gratuita e serviço 24h. Apenas neste mês, os pedidos no app aumentaram cerca de 30%.

A PlayKids está disponibilizando conteúdo educativo grátis para as crianças no período que não estão indo às aulas. A ideia é que os pais possam entreter os pequenos de forma educativa enquanto trabalham – e não deixá-los à mercê de diversos perigos do universo online.

Especializada em iogurte grego dessorado, a Yorgus possui um e-commerce específico para a compra de itens da marca. Na loja online, os preços são especiais. E mais: o produto sai da fábrica e vai direto para a casa do consumidor. Para incentivar a população a fazer as compras do sofá, a empresa disponibilizou um cupom de 20% de desconto: emcasa20. As entregas são para as capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro.

A Facily oferece produtos multicategorias. Os itens mais vendidos, porém, são os de hortifrúti, entregues a partir de centros de distribuição próprios e parceiros em São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ). Além disso, a plataforma oferece equipamentos para celular, roupas e muitos outros produtos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Aproveite o tempo ocioso em casa para maratonar uma nova série. Veja 50 opções disponíveis na Netflix: